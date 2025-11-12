A UFJF abriu processo licitatório para construir um prédio no Setor H do campus sede, que abrigará novos laboratórios e a futura Clínica Veterinária Universitária. A sessão pública para abertura das propostas está marcada para o dia 18 de dezembro, às 9h, via plataforma eletrônica do governo federal.

O empreendimento tem o objetivo de criar um espaço moderno e integrado para ensino, pesquisa, extensão e atendimento à comunidade, fortalecendo a formação prática dos estudantes do curso de Medicina Veterinária e ampliando os serviços especializados à população. Atualmente, os laboratórios do curso funcionam no centro da cidade e a clínica está em outro bairro. Com a conclusão da obra, todas as atividades serão transferidas para o campus universitário.

A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e conta com recursos do Ministério da Educação (MEC). O investimento estimado é de R$ 12.337.746,81, com o critério de julgamento das propostas sendo o “maior desconto” em disputa aberta.

Tags:

clínica veterinária