A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (13), 112 quilos de maconha e recuperou um veículo roubado durante uma ação na BR-040, em Juiz de Fora.

A droga, avaliada em cerca de R$ 250 mil, estava dentro de um carro de luxo com placas clonadas, também avaliado em mais de R$ 200 mil. O veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro, em julho deste ano, e só foi identificado após a aplicação de técnicas de identificação veicular.

O motorista, de 29 anos, natural de Juiz de Fora, foi preso em flagrante. Ele afirmou que receberia R$ 2 mil pelo transporte da droga e já possuía passagens por roubo, porte ilegal de arma e foi alvo de mandado de busca e apreensão em 2019.

Segundo a PRF, a operação contou com várias viaturas que montaram um bloqueio para evitar perseguição e garantir a segurança dos agentes e dos demais motoristas.

Esta é a segunda grande apreensão da PRF de Juiz de Fora em menos de uma semana. Na última sexta-feira (8), foram apreendidos 324 quilos de drogas, totalizando quase meia tonelada retirada de circulação nos últimos dias.

O homem, o entorpecente e o veículo recuperado foram encaminhados à Polícia Civil.

Tags:

Maconha | PRF