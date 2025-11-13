A Polícia Civil de Juiz de Fora deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Fogo Cruzado, que resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 13 de junho, no bairro Bonfim. A ação é fruto de meses de investigação conduzidos pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios, sob a coordenação da delegada Camila Miller.

De acordo com a investigação, o crime foi motivado por uma suposta rivalidade entre facções criminosas. A vítima, um homem de 31 anos natural de Juiz de Fora, teria sido assassinada após receber pessoas de São Paulo em sua residência. O fato despertou a desconfiança de integrantes do Comando Vermelho, que acreditavam que ele seria ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e que estaria trazendo membros da facção rival para a cidade. Por conta dessa suspeita, a vítima e um segundo homem, de 19 anos, acabaram sendo atacados, o mais jovem sobreviveu à tentativa de homicídio. A Polícia Civil informou que não há confirmação de que as vítimas tivessem, de fato, ligação com o PCC.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, os policiais apreenderam 2.852 pedras de crack, duas barras da droga pesando cerca de dois quilos, balanças de precisão e materiais para embalagem. Segundo a delegada, os resultados da operação confirmam o envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas e organizações criminosas.

“As investigações já apontavam o vínculo deles com o tráfico e com o Comando Vermelho. Hoje, com a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, conseguimos materializar as informações que vinham sendo apuradas desde o início”, afirmou Camila Miller.

Os suspeitos vão responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Ainda conforme a Polícia Civil, embora o crime tenha ocorrido no bairro Bonfim, os investigados também atuavam em outras regiões da cidade, como Grajaú, Alto Grajaú, Nossa Senhora Aparecida e Vitorino Braga.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos.

Tags:

Homicídio | operação | Suspeitos