Uma mulher de 45 anos ficou ferida após um carro capotar na manhã desta sexta-feira (14) no bairro Vale do Ipê, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu por volta das 6h.

Segundo o motorista, de 50 anos, ele dormiu ao volante, perdeu o controle da direção, bateu na lateral da via e o veículo capotou. O condutor conseguiu sair sozinho, não se feriu e recusou atendimento médico.

A passageira ficou presa no interior do carro e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou técnicas de salvamento para fazer a extração segura. Após o resgate, ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital. A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência.

