Juiz de Fora será tomada pelo teatro entre os dias 20 e 23 de novembro, durante o I Festac – Festival de Artes Cênicas. A programação reúne 12 espetáculos de cinco estados do país, com atrações gratuitas em diversos espaços culturais e urbanos.



O evento, coordenado por Fernando Valério e realizado pela Associação Ponto de Cultura Grupo Encruza de Teatro, destaca a diversidade das artes cênicas, incluindo produções adultas, infantis, de rua e alternativas. Além das apresentações, o público poderá participar de rodas de conversa, cortejo cultural, confraternizações e da cerimônia de premiação no Mercado Cultural AICE.



As atrações ocorrerão no Cine-Theatro Central, Teatro Paschoal Carlos Magno, Teatro Museu Ferroviário, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, Mercado Municipal e praças Antônio Carlos e João Pessoa. O júri oficial contará com José Luiz Ribeiro, Tiê Fontoura, Silvana Santos, Gabriela Machado, Ariele Teles e Rafael Coutinho, responsáveis pela avaliação de diversas categorias, como Melhor Espetáculo, Direção e Atuação.



Programação

20/11 – Quinta-feira

13h – Jujuba para Dias de Chuva (Infantil) – Teatro Paschoal Carlos Magno

16h30 – Drummond para Crianças (Infantil) – Teatro Paschoal Carlos Magno

18h – O Fim do Mundo (Adulto) – Teatro Museu Ferroviário

20h – Geni (Adulto) – Cine-Theatro Central



21/11 – Sexta-feira

14h – Sonho (Infantil) – Teatro Museu Ferroviário

15h30 – Patas de Palo (Rua) – Praça João Pessoa

18h – Cova Rasa – Sala Multimeios / Museu Ferroviário

20h – Happy Hour do Festac – Mercado Municipal



22/11 – Sábado

10h – Cortejo Cultural – Praça Antônio Carlos até Praça João Pessoa

11h30 – Cadê Dulcineia? (Rua) – Praça João Pessoa

14h30 – Zé Maria e Marize (Rua) – Praça João Pessoa

16h30 – Central de Cantos e Contos (Infantil) – Teatro do CCBM

20h – Obsoleta (Alternativo) – Teatro do CCBM

22h – Festa do Festival – Local a confirmar



23/11 – Domingo

14h – Lá nas Minas – Contos de Lavadeiras – AICE

17h – Cerimônia de Premiação – AICE

