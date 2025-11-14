Juiz de Fora será tomada pelo teatro entre os dias 20 e 23 de novembro, durante o I Festac – Festival de Artes Cênicas. A programação reúne 12 espetáculos de cinco estados do país, com atrações gratuitas em diversos espaços culturais e urbanos.
O evento, coordenado por Fernando Valério e realizado pela Associação Ponto de Cultura Grupo Encruza de Teatro, destaca a diversidade das artes cênicas, incluindo produções adultas, infantis, de rua e alternativas. Além das apresentações, o público poderá participar de rodas de conversa, cortejo cultural, confraternizações e da cerimônia de premiação no Mercado Cultural AICE.
As atrações ocorrerão no Cine-Theatro Central, Teatro Paschoal Carlos Magno, Teatro Museu Ferroviário, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, Mercado Municipal e praças Antônio Carlos e João Pessoa. O júri oficial contará com José Luiz Ribeiro, Tiê Fontoura, Silvana Santos, Gabriela Machado, Ariele Teles e Rafael Coutinho, responsáveis pela avaliação de diversas categorias, como Melhor Espetáculo, Direção e Atuação.
Programação
20/11 – Quinta-feira
13h – Jujuba para Dias de Chuva (Infantil) – Teatro Paschoal Carlos Magno
16h30 – Drummond para Crianças (Infantil) – Teatro Paschoal Carlos Magno
18h – O Fim do Mundo (Adulto) – Teatro Museu Ferroviário
20h – Geni (Adulto) – Cine-Theatro Central
21/11 – Sexta-feira
14h – Sonho (Infantil) – Teatro Museu Ferroviário
15h30 – Patas de Palo (Rua) – Praça João Pessoa
18h – Cova Rasa – Sala Multimeios / Museu Ferroviário
20h – Happy Hour do Festac – Mercado Municipal
22/11 – Sábado
10h – Cortejo Cultural – Praça Antônio Carlos até Praça João Pessoa
11h30 – Cadê Dulcineia? (Rua) – Praça João Pessoa
14h30 – Zé Maria e Marize (Rua) – Praça João Pessoa
16h30 – Central de Cantos e Contos (Infantil) – Teatro do CCBM
20h – Obsoleta (Alternativo) – Teatro do CCBM
22h – Festa do Festival – Local a confirmar
23/11 – Domingo
14h – Lá nas Minas – Contos de Lavadeiras – AICE
17h – Cerimônia de Premiação – AICE