Um novo modelo de fiscalização eletrônica começou a ser testado no trecho da BR-040 que liga Nova Lima a Juiz de Fora. A concessionária responsável pela rodovia instalou dois equipamentos que medem a velocidade média dos veículos ao longo de um percurso, e não apenas em um ponto fixo, como ocorre nos radares convencionais.

Os aparelhos foram posicionados nos quilômetros 545 e 551, no sentido Nova Lima–Juiz de Fora, em um segmento onde o limite de velocidade é de 100 km/h. A tecnologia funciona registrando as placas dos veículos na entrada e na saída do trecho monitorado, calculando o tempo gasto entre os dois pontos para determinar a velocidade média.

De acordo com a concessionária, o sistema ainda está em fase experimental e tem caráter exclusivamente educativo. A aplicação efetiva, com possibilidade de gerar infrações, depende de homologação do Inmetro e posterior regulamentação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O diretor-executivo da empresa, Eric de Almeida, afirma que o objetivo principal é melhorar a segurança na rodovia, estimulando uma condução mais constante e reduzindo variações bruscas de velocidade — um dos fatores associados a acidentes graves.

Nos primeiros dias de funcionamento piloto, entre 11 e 21 de outubro, os sensores registraram mais de 300 veículos acima do limite permitido, com média de 105 km/h. A concessionária avalia que os testes demonstram a necessidade de reforço na conscientização dos motoristas e no respeito às normas de circulação.

Tags:

fiscalização | Fiscalização Eletrônica | Limite de Velocidade | Radar | Radares