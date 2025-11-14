O Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), anunciou a suspensão das atividades do segundo segmento turmas do 6º ao 9º ano nessa quinta-feira (13). A medida foi tomada após uma série de episódios de desordem e desrespeito dentro da escola.

De acordo com a instituição, nos últimos meses foram registradas situações recorrentes de gritaria, brigas, desperdício de merenda e atitudes que atrapalham o funcionamento pedagógico e o convívio entre os estudantes. Mesmo com diálogos, advertências e outras ações educativas, a direção afirma que os avanços têm sido insuficientes.

O episódio mais recente ocorreu na terça-feira (12), durante o intervalo, quando houve nova confusão envolvendo alunos, com tumulto e brigas no pátio. Diante disso, a escola decidiu interromper as aulas por um dia para promover um momento de reflexão coletiva.

Em comunicado, o colégio destacou que a paralisação não representa desistência, mas um gesto de cuidado e responsabilidade. A direção pede o apoio das famílias para reconstruir, junto aos estudantes, um ambiente escolar mais respeitoso e propício ao aprendizado.

Tags:

Alunos | Aulas