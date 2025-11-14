O fim de semana em Juiz de Fora será marcado por temperaturas elevadas e aumento da instabilidade, de acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

No sábado (15), o tempo se torna mais instável. A previsão indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. As temperaturas sobem, com mínimas próximas de 17°C e máximas que podem alcançar entre 30°C e 32°C na região.

O domingo (16) mantém o mesmo padrão de instabilidade. A expectativa é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas típicas do período pré-verão. A mínima prevista é de cerca de 17°C, com máximas em torno de 30°C.

Apesar do risco de chuva nos três dias, não há avisos meteorológicos emitidos pelo INMET para o período.

