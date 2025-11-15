A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou melhorias no pavimento da pista central da Avenida Rio Branco, na altura do bairro Manoel Honório. A intervenção, executada pela Empav, inclui fresagem e nivelamento do asfalto na faixa exclusiva de ônibus, com o objetivo de corrigir desníveis, eliminar imperfeições e ampliar a vida útil do pavimento.

O serviço é realizado com a fresadora Bobcat, que remove a camada danificada e prepara a via para receber novo material. Segundo a Prefeitura, o alto fluxo de veículos pesados, especialmente ônibus, torna a ação necessária para garantir segurança e conforto no trânsito.

Durante os trabalhos, a pista destinada ao transporte coletivo permanecerá temporariamente fechada. A previsão é que as obras sigam até a última semana de novembro. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estão no local orientando motoristas e auxiliando na fluidez do tráfego.