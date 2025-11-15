A coleta de lixo domiciliar não será realizada neste sábado (15), em Juiz de Fora, por conta do feriado da Proclamação da República. De acordo com o Demlurb, a suspensão segue o calendário operacional adotado em datas comemorativas.



Mesmo com a paralisação, uma equipe de plantão ficará disponível para atender situações emergenciais. O órgão orienta que a população evite colocar resíduos nas ruas durante o período, para prevenir acúmulo de lixo e obstrução de bueiros. A coleta será retomada normalmente na segunda-feira (17).

Tags:

feriado | Proclamação da República