Quatro pessoas ficaram feridas após a colisão entre um Volkswagen Fox e um ônibus municipal na tarde deste domingo (16), na Estrada União Indústria, próximo ao Hotel Antares, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu por volta das 16h20.

As vítimas — três homens e uma mulher, todas ocupantes do Fox — já estavam fora do veículo e conscientes quando o socorro chegou. Não houve feridos no ônibus.

O Corpo de Bombeiros utilizou as viaturas ABTS-1355 e ASL-0028 para atuar no atendimento, aplicou serragem na pista devido ao vazamento de óleo e desligou a bateria do automóvel. Duas unidades do Samu, uma avançada e uma básica, fizeram o atendimento médico e levaram as quatro vítimas para o HPS.

A Polícia Militar realizou o controle do tráfego e acionou a perícia. A via ficou parcialmente interditada durante o atendimento.

Tags:

Carro | Colisão | Ônibus