A semana em Juiz de Fora começa com tempo instável. Na segunda-feira, há previsão de tempestades fortes, com risco de ventos intensos e granizo. As temperaturas variam entre 19 °C e 26 °C. Para terça, ainda há chuvas, com máxima de cerca de 27 °C e mínima de 18 °C.

A partir de quarta-feira, o tempo melhora bastante. Será predominante o sol, com temperatura máxima próxima de 27 °C e mínima caindo para 14 °C. Na quinta-feira, o céu segue parcialmente ensolarado, e as temperaturas ficam entre 14 °C e 26 °C.

Sexta-feira deve ter algumas nuvens pela manhã, mas o sol retorna ao longo do dia — a máxima será por volta de 24 °C e a mínima de 15 °C. No sábado, espera-se nebulosidade variável, com calor de até 27 °C e mínimas de 15 °C. Já no domingo, volta a aparecer risco de chuva, com temperaturas entre 16 °C e 23 °C.

