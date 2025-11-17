O Departamento de Informação Geral e Atendimento do Moinho suspendeu temporariamente os atendimentos ao público até quarta-feira (19), devido ao processo de reorganização interna e à mudança de local.

Os serviços serão retomados na segunda-feira (24), no novo endereço: Rua Professor Menton de Alencar, nº 5, loja 2, no bairro Francisco Bernardino, onde já funciona o projeto Prefeitura Presente. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a transferência busca melhorar o acolhimento, oferecer melhores condições de trabalho às equipes e garantir atendimento mais ágil e eficiente à população.