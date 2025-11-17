O grupo paulista Tiquequê se apresenta em Juiz de Fora nesta sexta-feira (21), com o espetáculo “Bailamos”, no Teatro Solar, às 18h. A entrada é gratuita, e os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes do início da sessão. O show conta com tradução em Libras e tem duração de 60 minutos.

A atração marca o encerramento da temporada 2025 do programa Diversão em Cena na Zona da Mata. Ao longo do ano, a iniciativa patrocinada pela Fundação ArcelorMittal levou 11 espetáculos à região — sete em Juiz de Fora e quatro em Santos Dumont.

“Bailamos”, sétimo espetáculo da trajetória do Tiquequê, une música e linguagem cênica em uma proposta que explora pequenas alegrias e situações do universo infantil. O show combina letras inventivas, movimentos coreografados, percussão corporal e referências a danças brasileiras.

Formado pelos músicos Diana Tatit e Wem, o Tiquequê completa 25 anos de carreira em 2026 e é uma das principais referências da música infantil contemporânea. O grupo acumula mais de 150 milhões de visualizações no YouTube.

