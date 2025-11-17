A Prefeitura de Juiz de Fora publicou, nesta segunda-feira (17), o Decreto nº 17.538, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 10.870.944,92 para reforço de diversas dotações do orçamento municipal de 2025. A medida foi assinada pela prefeita Margarida Salomão e pelo secretário de Governo, Ronaldo Pinto Junior.

A maior parte dos recursos será destinada ao Fundo Municipal de Saúde, que receberá aproximadamente R$ 8,7 milhões. Entre as áreas contempladas estão ações de enfrentamento a epidemias, atenção básica, saúde bucal, assistência hospitalar e ambulatorial, saúde mental, urgência e emergência e programas de enfrentamento às ISTs. Os valores serão aplicados principalmente em despesas de pessoal, serviços, insumos e operacionalização da rede.

A Secretaria de Educação também será reforçada, com cerca de R$ 1,79 milhão, voltados sobretudo para gastos com pessoal, funcionamento da pré-escola e manutenção da educação especial.

Outros órgãos contemplados no decreto incluem:

Secretaria de Recursos Humanos (R$ 209,2 mil);

Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (R$ 106,5 mil).

O decreto entra em vigor na data de sua publicação.

