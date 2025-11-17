Durante o evento realizado na sexta-feira, 14 de novembro, que marcou a inauguração do novo Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG), em Juiz de Fora, o deputado Noraldino Júnior confirmou oficialmente a destinação de recursos, via emenda parlamentar, para a construção do Canil do Corpo de Bombeiros Militar na área de atuação do 3º Comando Operacional.

Em entrevista ao Acessa, o Tenente Coronel do CBMG, Patrick Gomes, com a confirmação, o próximo passo será aguardar a liberação do recurso para abertura do processo licitatório. A previsão é que a obra seja concluída entre o final de 2026 e o início de 2027, ampliando a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros no atendimento a ocorrências de busca e salvamento.

Importância do Canil

O projeto reforça a relevância do trabalho dos cães de busca e fundamentais em operações de localização de vítimas em matas, escombros, soterramentos ou áreas de difícil acesso. Episódios como o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, destacaram a eficiência e a indispensabilidade desses animais no salvamento de vidas.

No Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, cada cão é treinado exclusivamente por seu condutor, formando um binômio capaz de atuar com precisão em situações críticas. O processo envolve socialização, dessensibilização a ruídos e estímulos, e preparo físico e psicológico dos animais para ambientes extremos.

Objetivo do projeto

O investimento permitirá:

Construção de um canil moderno, adequado ao alojamento, treinamento e rotina diária dos cães bombeiros;

Aquisição de viatura operacional específica para transporte dos animais;

Melhoria da capacidade de resposta em ocorrências de busca e salvamento;

Mais agilidade, segurança e qualidade no serviço prestado à população.

Impacto na região

O novo canil beneficiará aproximadamente 2,5 milhões de pessoas em 145 municípios atendidos pelo 3º Comando Operacional, fortalecendo a estrutura de resposta a emergências em toda a região.

A execução da obra e a prestação de contas serão realizadas pelo 4º BBM, obedecendo às normas e exigências do parlamentar doador, incluindo relatórios, notas fiscais e registros fotográficos.

