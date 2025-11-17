A vereadora Cida Oliveira (PT) apresentou o Projeto de Lei 424/2025 na Câmara Municipal de Juiz de Fora, que propõe a criação da Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ no calendário oficial do município.

A iniciativa tem como objetivo promover ações culturais, educativas e sociais voltadas para a comunidade LGBTQIAPN+, além de intensificar campanhas de enfrentamento à discriminação. A proposta estabelece que a semana seja celebrada preferencialmente junto ao dia 28 de junho, data dedicada ao Orgulho LGBTQIAPN+ no município.

Entre as atividades previstas estão debates, oficinas, eventos artísticos, campanhas educativas e ações de valorização da diversidade. A vereadora destaca que o projeto também busca reconhecer a pluralidade da comunidade LGBTQIAPN+ como parte do patrimônio cultural de Juiz de Fora.