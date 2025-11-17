A Prefeitura de Juiz de Fora realiza, entre esta segunda-feira (17) e quarta-feira (19), novas rotas de visitas e vistorias em residências e lotes de diversos bairros para prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. As ações seguem o cronograma semanal da Subsecretaria de Vigilância em Saúde.
Durante as visitas, os Agentes de Combate às Endemias verificam áreas externas e internas dos imóveis, identificam e eliminam possíveis criadouros e aplicam larvicida quando necessário. Os profissionais atuam uniformizados e identificados, e a orientação é para que os moradores permitam o acesso, já que grande parte dos focos é encontrada dentro das casas.
Bairros que recebem as ações
Zona Leste: Vitorino Braga, Grajaú
Zona Sul: Vale Verde, Santa Luzia, Jardim de Alá, Cascatinha
Zona Nordeste: Parque Guarani
Cidade Alta (Zona Oeste): Tupã, Santana (parte alta)
Zona Norte: Recanto da Mata, Santa Lúcia, Jóquei Clube II
Região Central: Santa Helena, Mariano Procópio, São Mateus
Como funciona a vistoria
O agente, acompanhado por um morador responsável, identifica situações de risco e remove ou orienta sobre recipientes que possam acumular água. Itens que não podem ser eliminados recebem tratamento com larvicida. A recomendação é reforçada especialmente neste período de baixa circulação de dengue, para evitar aumento de casos no período favorável à proliferação do mosquito.
Cuidados recomendados aos moradores
- Verificar ralos, cisternas, bromélias e plantas aquáticas.
- Retirar pratinhos de plantas e manter tambores tampados.
- Checar banheiros sem uso, caixas d’água e inspeção do quintal.
- Descartar lixo corretamente.
- Manter piscinas tratadas, mesmo fora de uso.
Canais para denúncias
Moradores podem informar possíveis focos do mosquito pelo sistema JF Contra o Aedes, acessível em qualquer navegador. Denúncias também podem ser enviadas pelo WhatsApp (32) 98432-4608, pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br, ou registradas presencialmente nos 11 postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga).
Tags:
Aedes Aegypti | Agentes | combate | Dengue | Geral | Mosquito | rio