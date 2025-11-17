A Prefeitura de Juiz de Fora realiza, entre esta segunda-feira (17) e quarta-feira (19), novas rotas de visitas e vistorias em residências e lotes de diversos bairros para prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. As ações seguem o cronograma semanal da Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

Durante as visitas, os Agentes de Combate às Endemias verificam áreas externas e internas dos imóveis, identificam e eliminam possíveis criadouros e aplicam larvicida quando necessário. Os profissionais atuam uniformizados e identificados, e a orientação é para que os moradores permitam o acesso, já que grande parte dos focos é encontrada dentro das casas.

Bairros que recebem as ações

Zona Leste: Vitorino Braga, Grajaú

Zona Sul: Vale Verde, Santa Luzia, Jardim de Alá, Cascatinha

Zona Nordeste: Parque Guarani

Cidade Alta (Zona Oeste): Tupã, Santana (parte alta)

Zona Norte: Recanto da Mata, Santa Lúcia, Jóquei Clube II

Região Central: Santa Helena, Mariano Procópio, São Mateus

Como funciona a vistoria

O agente, acompanhado por um morador responsável, identifica situações de risco e remove ou orienta sobre recipientes que possam acumular água. Itens que não podem ser eliminados recebem tratamento com larvicida. A recomendação é reforçada especialmente neste período de baixa circulação de dengue, para evitar aumento de casos no período favorável à proliferação do mosquito.

Cuidados recomendados aos moradores

Verificar ralos, cisternas, bromélias e plantas aquáticas.

Retirar pratinhos de plantas e manter tambores tampados.

Checar banheiros sem uso, caixas d’água e inspeção do quintal.

Descartar lixo corretamente.

Manter piscinas tratadas, mesmo fora de uso.

Canais para denúncias

Moradores podem informar possíveis focos do mosquito pelo sistema JF Contra o Aedes, acessível em qualquer navegador. Denúncias também podem ser enviadas pelo WhatsApp (32) 98432-4608, pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br, ou registradas presencialmente nos 11 postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga).

Tags:

Aedes Aegypti | Agentes | combate | Dengue | Geral | Mosquito | rio