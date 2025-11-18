A Prefeitura de Juiz de Fora dará início, nesta quarta-feira (19), à programação oficial de Natal na cidade, com o acendimento das luzes e a abertura da decoração natalina em diversos pontos do município. A cerimônia está marcada para as 19h, no Parque Halfeld, e contará com a presença da prefeita Margarida Salomão. Uma cantata de Natal será apresentada no local.



A iluminação será acionada simultaneamente no Parque Halfeld, Paço Municipal, calçadões das ruas Halfeld e São João, Rua São Sebastião, Cine-Theatro Central, Avenida Rio Branco, Praça Antônio Carlos, fachada do Mercado Municipal, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, Praça Riani e no Morro do Cristo.



Os veículos de comunicação estão convidados a acompanhar o evento e registrar o início das celebrações natalinas na cidade.

