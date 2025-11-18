A direção da Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, confirmou a morte de um detento de 80 anos na manhã de domingo (16). Segundo a unidade, policiais penais foram acionados por internos após o homem ser encontrado deitado, sem sinais vitais. O Samu esteve no local, mas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso.

O detento estava sob custódia na penitenciária desde 8 de abril de 2025 e havia ingressado no sistema prisional em abril de 2024. Ele era acompanhado pelo Núcleo de Saúde da unidade devido a comorbidades.

A direção instaurou procedimento interno para apurar administrativamente o caso. A perícia e as investigações criminais ficarão a cargo da Polícia Civil.

