A menos de quinze dias para o Mutirão do Campo Limpo, produtores rurais recebem orientações para o descarte adequado de embalagens de agrotóxicos. Para a devolução correta, os recipientes devem passar por tríplice lavagem, ser perfurados, estar sem tampa e ser transportados separadamente, evitando contato com crianças, animais, alimentos ou outros materiais. O uso de máscara de proteção é obrigatório durante todo o processo.

O coordenador regional do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Jeferson Paes dos Santos, explicou o procedimento de lavagem e devolução e destacou que a ação integra as atividades do Dia Mundial da Luta contra o Uso de Agrotóxicos. O objetivo é ampliar a conscientização sobre o descarte correto, prática essencial para prevenir a contaminação do solo e da água e proteger a saúde humana e animal.

Na edição de 2024, 11 mil embalagens foram recolhidas.

O mutirão é promovido em parceria entre IMA, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV), Emater-MG e Apamig.

Participam da iniciativa os municípios de Bocaina de Minas, Coronel Pacheco, Goianá, Lima Duarte, Matias Barbosa, Olaria, Pedro Teixeira, Santa Bárbara do Monte Verde, Senador Cortês e Senador Firmino. Cada cidade fará o recolhimento local em 1º de dezembro e enviará o material para Juiz de Fora, polo da operação.

As entregas das embalagens ocorrerão nos dias 2 e 3 de dezembro, na CeasaMinas de Juiz de Fora, atrás do Mercado Livre do Produtor (Pedra), das 8h às 16h. Após o evento, todo o material será encaminhado ao InpEV para destinação ambientalmente adequada.