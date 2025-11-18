Uma ação especial do Novembro Azul será realizada nesta quarta-feira (19), das 9h às 11h, na Farmácia Central de Juiz de Fora, localizada na Avenida Itamar Franco, 982. A iniciativa reforça a conscientização sobre prevenção do câncer de próstata e o cuidado integral à saúde do homem.

Durante o evento, serão disponibilizadas orientações gratuitas sobre fatores de risco, prevenção e importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Também haverá informações sobre cuidados gerais com a saúde física e mental.

A programação inclui distribuição de cartilhas sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, calendário vacinal, formas de rastreamento do câncer de próstata e fluxo para realização de exames como toque retal e PSA. Os participantes receberão ainda laços azuis, brindes temáticos e chás preparados com plantas medicinais. Uma dinâmica com caixa de perguntas abordará mitos e verdades sobre a doença.

A atividade contará também com palestra da farmacêutica Simone Santana Pereira sobre o uso da fitoterapia na saúde mental masculina.

Especialistas envolvidos na ação destacam que fatores culturais, medo e hábitos ainda fazem muitos homens negligenciarem o autocuidado, o que contribui para a menor expectativa de vida masculina. Ações de conscientização são apontadas como essenciais para fortalecer a prevenção e facilitar o diagnóstico precoce.

O Novembro Azul é um movimento internacional criado em 2003 e consolidado no Brasil como campanha de incentivo ao cuidado integral da saúde masculina, com foco no câncer de próstata — uma das principais causas de mortalidade entre homens, especialmente acima dos 65 anos. Histórico familiar, obesidade, sedentarismo e dieta rica em gorduras animais estão entre os fatores que elevam o risco da doença.

A detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura. Exames como toque retal e PSA seguem como ferramentas fundamentais para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida da população masculina.

