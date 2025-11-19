O Cras Leste Vitorino Braga, em parceria com o Centro de Convivência do bairro São Benedito, promoveu nesta terça-feira (18) uma oficina gratuita de biscoitos natalinos para moradores da Vila Alpina. A atividade foi conduzida pela confeiteira Mônica Silva, da Confeitaria Dom e Sabores, que ensinou uma receita simples e de baixo custo, voltada para quem busca gerar renda no período do Natal. Ela também apresentou técnicas de embalagem para venda.



As artesãs Beatriz Costa e Helena Felisbino, que participaram da oficina, destacaram a importância da iniciativa e pretendem replicar o aprendizado no grupo de artesãs do território.



A supervisora do Cras Vitorino Braga, Daniela Assis, afirmou que o equipamento tem ampliado ações voltadas à geração de renda, especialmente para mulheres, muitas delas mães solo. Segundo ela, a oficina reforça alternativas de trabalho acessíveis e de rápida aplicação.



