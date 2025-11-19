A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizará, nesta quinta-feira (20), uma interligação na rede de distribuição de água na Rua Francisco Vaz de Magalhães, no bairro Cascatinha, em Juiz de Fora. A intervenção ocorre entre 8h e 16h, nas proximidades da Fundação Ricardo Moysés, e pode provocar interrupção temporária no abastecimento da via.

A companhia orienta que os moradores economizem água durante o período de trabalho. A previsão é de que o fornecimento seja normalizado até a noite de quinta-feira.

Tags:
Abastecimento | água

ACESSA.com - Cesama - Imagem ilustrativa de uma torneira de água

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: