A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizará, nesta quinta-feira (20), uma interligação na rede de distribuição de água na Rua Francisco Vaz de Magalhães, no bairro Cascatinha, em Juiz de Fora. A intervenção ocorre entre 8h e 16h, nas proximidades da Fundação Ricardo Moysés, e pode provocar interrupção temporária no abastecimento da via.

A companhia orienta que os moradores economizem água durante o período de trabalho. A previsão é de que o fornecimento seja normalizado até a noite de quinta-feira.

Tags:

Abastecimento | água