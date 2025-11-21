Juiz de Fora foi apontada como a sexta cidade mais segura do Brasil entre municípios com população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes, segundo o anuário Cidades Mais Seguras do Brasil. O estudo utiliza dados do IBGE e do Ministério da Saúde para calcular a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, único indicador considerado no ranking.

A prefeita Margarida Salomão afirmou que o desempenho confirma a eficácia das políticas de segurança implementadas pelo município. Segundo ela, o resultado coloca Juiz de Fora à frente de cidades tradicionalmente bem avaliadas, como Florianópolis.

A gestora também destacou que, dentro da mesma faixa populacional, Juiz de Fora mantém a melhor posição de Minas Gerais, reforçando o impacto direto dos índices na qualidade de vida da população.

Entre as ações citadas pela prefeitura está o investimento, em 2024, em um novo sistema de videomonitoramento com tecnologia de ponta. Foram instaladas 225 câmeras em pontos estratégicos, incluindo entradas e saídas da cidade. As imagens são monitoradas em tempo real, 24 horas por dia, pela Guarda Municipal em parceria com as polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal.

O ranking utiliza exclusivamente a taxa de homicídios por 100 mil habitantes como critério. Os dados são obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), operado pelo Ministério da Saúde desde 1979, e cruzados com as estimativas populacionais do IBGE. Cada óbito é classificado seguindo a Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial da Saúde.

