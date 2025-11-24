A programação oficial de Natal de Juiz de Fora começou na noite da última quarta-feira (19) com o acendimento das luzes em diversos pontos do Centro e de áreas históricas da cidade. A decoração foi instalada no Parque Halfeld, no Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região (antigo Paço Municipal), nos calçadões das ruas Halfeld e São João, na Rua São Sebastião, no Cine-Theatro Central, na Avenida Rio Branco, na Praça Antônio Carlos, além das fachadas do Mercado Municipal, do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, da Praça Riani e do Morro do Cristo.

Nesta segunda-feira (24), mais 16 locais receberão a iluminação natalina. Entre eles estão a Praça Doutor João Penido, a Praça da Estação, a Praça do bairro Vila Ideal, a Praça Mennelick de Carvalho (Santa Helena), a Praça Armando Toschi (Jardim Glória), a Praça Agassis (Mariano Procópio), a Praça Coronel Aprígio Ribeiro (Paineiras), a Praça Presidente Kennedy (Rua Olegário Maciel), a Praça Jarbas de Lery Guimarães (São Mateus) e a Praça do bairro Bom Pastor.

Também terão decoração a Praça de Santa Luzia, a Via São Pedro, a Praça de Manoel Honório, o Museu Mariano Procópio, a Praça CEU, a Praça de Benfica e a Praça Áureo Gomes Carneiro, no bairro Grama.

