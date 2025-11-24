A semana em Juiz de Fora será marcada por instabilidade, com chuva recorrente e risco de tempestades a partir da sexta-feira. Entre segunda e quarta, o tempo segue mais ameno, com temperaturas variando entre 14 °C e 23 °C e períodos de chuva intercalados por aberturas de sol. Na quinta-feira, o céu ainda permanece nublado, mas com melhora temporária e ligeira elevação da temperatura.

A partir de sexta, a chegada de áreas de instabilidade aumenta significativamente o risco de temporais, com possibilidade de vento forte, descargas elétricas e volumes elevados de chuva, condição que deve persistir ao longo do fim de semana. As máximas sobem para até 29 °C no domingo, elevando a sensação de abafamento.

O INMET mantém alerta laranja para a região, indicando chance de chuva intensa e rajadas que podem causar queda de árvores, alagamentos e interrupções de energia.