A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza, entre esta segunda-feira (24) e quarta-feira (28), novas rotas de visitas e vistorias em residências e lotes para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As ações são conduzidas pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e integram o cronograma semanal da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SsVS), da Secretaria de Saúde.

Durante as visitas, os agentes verificam áreas externas e internas dos imóveis, eliminam recipientes que possam acumular água e aplicam larvicida quando não é possível remover o foco. Os profissionais estarão devidamente identificados e uniformizados. A orientação é que os moradores permitam a entrada das equipes para o tratamento focal.

Bairros atendidos nesta semana

Região Sudeste: Vila Olavo Costa

Região Oeste (Cidade Alta): Jardim Universitário

Região Sul: Santa Luzia, Estrela Sul e Arco-Íris

Região Central: Santa Helena, Mariano Procópio e São Mateus

Região Nordeste: Bandeirantes

A PJF destaca que, mesmo com a redução recente dos casos de dengue, a prevenção permanece essencial, especialmente nos meses propícios à proliferação do mosquito. A maioria dos focos é encontrada dentro das residências.

Orientações para prevenir a proliferação

Verifique ralos, cisternas, bromélias, plantas aquáticas e troncos de árvores.

Retire pratinhos de vasos e tampe tambores com água da chuva.

Inspecione banheiros pouco utilizados e caixas d’água.

Mantenha o quintal limpo e descarte corretamente o lixo.

Trate a piscina regularmente, mesmo fora de uso.

Canais para denúncias

A população pode colaborar denunciando focos do mosquito pelo sistema JF Contra o Aedes: Orientação e Prevenção, disponível em navegadores de smartphones, tablets e computadores. As denúncias também podem ser enviadas por WhatsApp, pelo número (32) 98432-4608, e pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br

Moradores ainda podem procurar qualquer um dos 11 postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) espalhados pela cidade.

