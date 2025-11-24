A Polícia Civil de Minas Gerais finalizou a investigação sobre a morte do advogado Marcelo Andrade Mendonça, de 43 anos, ocorrida dentro do escritório onde trabalhava, em Viçosa. O principal suspeito, Moisés Albuquerque, de 53 anos, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado.

De acordo com a apuração policial, Moisés teria ido ao local para tratar de um documento relacionado ao serviço jurídico que recebia. Ao perceber que o material não estava disponível, os dois teriam iniciado uma discussão. Durante o desentendimento, o suspeito teria atingido Marcelo com um golpe de punhal na região do peito, provocando sua morte ainda no local.

Os investigadores apontam que o ataque foi inesperado e não deu chances de reação à vítima, o que fundamentou a qualificadora de impossibilidade de defesa. Além disso, o motivo do crime foi classificado como fútil, já que teria sido desencadeado por um desacordo banal.

Com o inquérito concluído, o caso segue agora para análise do Judiciário, que decidirá sobre o andamento da ação penal. Até o momento, o suspeito não se manifestou publicamente por meio de defesa.

Tags:

Advogado | Defesa