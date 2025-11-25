A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas, munições e materiais usados no tráfico na tarde desta segunda-feira (24), na Rua José Augusto de Araújo, na Vila São José, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30.

Durante monitoramento realizado pela equipe da 4ª CIA PM IND PE, os militares identificaram a movimentação típica de venda de entorpecentes no local. Com a operação montada, um menor foi abordado e flagrado com drogas. Em seguida, os policiais iniciaram buscas em uma área de mata próxima, onde, após várias horas de rastreamento — parte delas com apoio do cão Brasão — foram encontrados mais entorpecentes, munições e materiais para dolagem.

Ao todo, foram apreendidos:

06 barras de maconha

01 barra de crack e 15 porções da mesma droga

01 barra de cocaína e 06 porções

01 balança

14 munições calibre .38

20 munições calibre .380

195 munições calibre 9mm

02 carregadores calibre .380

Material para dolagem

O autor identificado pelas iniciais E.S.F., que possui passagem por tráfico de drogas, foi detido. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia.

Tags:

Drogas | Munições