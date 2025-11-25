O Sebrae Juiz de Fora realiza, nesta quarta-feira (27), às 18h30, na Rua Olegário Maciel, 436, no bairro Santa Helena, a palestra “O segredo do sucesso não é o que você faz, mas como você faz”, ministrada pela empresária, escritora e mentora Flávia My Charm. Com trajetória marcada pela superação e pelo crescimento de sua marca de joias autorais, Flávia é hoje uma referência no empreendedorismo regional e nacional.

Durante o encontro, ela irá compartilhar estratégias que destacam a importância da mentalidade e da forma de agir para construir resultados sólidos. A palestra aborda temas como criação de valor, fortalecimento de marcas, experiências memoráveis para o cliente e atitudes que impulsionam negócios com intencionalidade e autenticidade.

O evento é gratuito, tem vagas limitadas e é voltado a empreendedores que buscam aprimorar sua visão estratégica. As inscrições podem ser feitas pelo link.