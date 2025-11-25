O Vagou JF atualizou, nesta terça-feira (25), o painel de oportunidades de trabalho com 34 novas vagas, totalizando 265 postos disponíveis na plataforma da Prefeitura de Juiz de Fora.

Entre as oportunidades anunciadas, há 30 vagas para Operador de Loja, além de funções como Copeiro, Vendedora, Barman e Estágio Técnico em Farmácia.

Interessados podem enviar currículo pelo link do Vagou JF. Empresas e pessoas físicas também podem divulgar oportunidades preenchendo o formulário disponível na plataforma.

Tags:

De | Emprego | Novas Vagas | Vaga | Vagas | Vagas de emprego | vagou jf