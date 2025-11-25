A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), divulgou a lista definitiva de inscritos homologados para o II processo de escolha dos representantes não governamentais do Comitê de Elaboração e Acompanhamento do Plano Municipal de Políticas para a População Migrante, Refugiada, Apátrida e Retornada.

Segundo a Comissão de Seleção e Eleição, instituída pela Portaria nº 68/SEDH, não houve apresentação de recursos contra a lista preliminar.

Organizações da sociedade civil, entidades e coletivos de migrantes homologados

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira (ADRA Sudeste).

Associação Municipal de Apoio Comunitário (AMAC).

Associação Beneficente Cristã Restituir.

Cátedra Sérgio Vieira de Mello/UFJF.

Instituto Entre Irmãos.

Time Enactus UFJF.

Representantes da população migrante

Mirna Josefina Marcano Campos.

Yvan Moises Araque Manrique.

A etapa de homologação antecede o processo de escolha dos representantes que irão integrar o comitê municipal responsável pela formulação e monitoramento das políticas públicas voltadas às pessoas migrantes e demais grupos contemplados pelo plano.