A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), divulgou a lista definitiva de inscritos homologados para o II processo de escolha dos representantes não governamentais do Comitê de Elaboração e Acompanhamento do Plano Municipal de Políticas para a População Migrante, Refugiada, Apátrida e Retornada.

Segundo a Comissão de Seleção e Eleição, instituída pela Portaria nº 68/SEDH, não houve apresentação de recursos contra a lista preliminar.

Organizações da sociedade civil, entidades e coletivos de migrantes homologados

  • Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira (ADRA Sudeste).
  • Associação Municipal de Apoio Comunitário (AMAC).
  • Associação Beneficente Cristã Restituir.
  • Cátedra Sérgio Vieira de Mello/UFJF.
  • Instituto Entre Irmãos.
  • Time Enactus UFJF.

Representantes da população migrante

  • Mirna Josefina Marcano Campos.
  • Yvan Moises Araque Manrique.

A etapa de homologação antecede o processo de escolha dos representantes que irão integrar o comitê municipal responsável pela formulação e monitoramento das políticas públicas voltadas às pessoas migrantes e demais grupos contemplados pelo plano.

