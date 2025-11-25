Novas feiras livres começam a funcionar em Juiz de Fora a partir deste sábado, 29, nos bairros Linhares e Aeroporto. O objetivo é ampliar o acesso da população a alimentos frescos e incentivar pequenos produtores e comerciantes.

A feira do bairro Linhares será instalada na Rua João Cândido de Oliveira. Já a do bairro Aeroporto funcionará no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Serão 16 pontos comerciais no Linhares e outros 35 no Aeroporto.

Os visitantes poderão encontrar frutas, verduras, legumes, ovos, pescados, embutidos, laticínios, alimentos prontos para consumo, além de mudas, flores e itens de artesanato.

Comerciantes que participaram da seleção e não foram classificados integram a lista de espera e podem ser convocados caso ocorram desistências entre os selecionados.