A Prefeitura de Juiz de Fora abriu licitação para um conjunto de obras que pode mudar o cenário do Bairro Santa Luzia, área que há anos convive com alagamentos, deslizamentos e insegurança em períodos de chuva. O projeto inclui a canalização de mais de dois quilômetros do córrego que corta o bairro, além da ampliação do canal em trechos considerados críticos. A administração municipal também iniciou sondagens no solo para orientar o planejamento técnico e marcou uma audiência pública para detalhar as etapas da intervenção e ouvir a população.

O anúncio das obras reacende a esperança dos moradores, que enfrentam há décadas episódios de instabilidade. Em diferentes momentos, casas foram interditadas e ruas ficaram isoladas após quedas de barreira. A Rua José Orozimbo, uma das mais afetadas, chegou a receber uma contenção recentemente, mas a comunidade seguia pedindo soluções completas, especialmente para o sistema de drenagem considerado insuficiente para o volume de água que desce das encostas.

Além da canalização, o projeto prevê melhorias urbanas em vias importantes, como as avenidas Santa Luzia e Ibitiguaia, onde serão feitas intervenções na pavimentação, calçadas e na infraestrutura existente. A expectativa é que as obras reduzam os riscos geológicos, melhorem o saneamento e contribuam para a valorização do bairro.

Para os moradores, a notícia traz alívio, mas também cautela. Muitos convivem há anos com o medo das chuvas fortes e ressaltam a necessidade de acompanhamento popular durante a execução. A comunidade espera que todas as áreas vulneráveis sejam contempladas, incluindo trechos afetados por erosões e galerias antigas.

Santa Luzia é um dos bairros tradicionais da zona leste, formado a partir do antigo território da Fazenda Cachoeirinha e marcado pela presença de famílias trabalhadoras. Embora tenha recebido melhorias ao longo do tempo, grande parte de suas áreas mais baixas e inclinadas seguiu enfrentando problemas estruturais.

Se concluídas conforme o planejamento, as obras podem representar um marco para o bairro, resolvendo questões históricas e inaugurando uma nova fase de desenvolvimento, segurança e qualidade de vida.

Confira o edital completo.

