Militares do 4º Batalhão de Bombeiros resgataram, na tarde desta terça-feira (25), um bicho-preguiça que caminhava às margens da BR-040, em Juiz de Fora. O animal estava próximo à faixa de rolamento e corria risco de ser atropelado.



Populares que viram a preguiça se deslocando lentamente pela pista acionaram o Corpo de Bombeiros. A equipe fez a contenção e a captura seguindo os protocolos de manejo de fauna. O animal foi encaminhado ao IBAMA/CETAS para avaliação veterinária.



Segundo os militares, a ação evitou o atropelamento do animal e possíveis acidentes com motoristas que trafegavam pela rodovia.

