Creo Kellab, ator mineiro natural de Juiz de Fora, ganhou destaque nas redes sociais após ser expulso de A Fazenda 17 na noite de terça-feira (25). Durante a formação da Roça, o participante deu um soco em Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube, violando as regras do reality da Record.
Aos 52 anos, Creo construiu carreira na TV e no cinema. Ele estreou na Globo aos 16 anos, na novela Felicidade (1991), e mais tarde integrou o elenco da série Três Irmãs (2008). Seu trabalho mais recente foi na série Impuros, do Disney+, onde interpretou o personagem Choque. No cinema, atuou em Assalto ao Banco Central (2011).
Antes de se consolidar na dramaturgia brasileira, o ator viveu seis anos nos Estados Unidos. Atualmente, é casado com a modelo Ana Fernandes, com quem tem uma filha, Aaliyah Zahara, de três meses.
Tags:
A fazenda | A fazenda 17 | Creo kellab | Expulso | Fazenda | Viih tube