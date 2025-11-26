A praça Jarbas de Lery Santos, no bairro São Mateus, está recebendo obras de reconstrução do sistema de drenagem do parquinho. Os trabalhos começaram nessa terça-feira (25) e têm como objetivo substituir o dreno que coleta e direciona a água da chuva para a rede pluvial, prevenindo alagamentos, erosões e acúmulos de água no espaço utilizado por famílias da região.

Além da intervenção no sistema de drenagem, a área infantil passa por outras melhorias, como a substituição da areia e a realização de consertos e vistorias preventivas nos brinquedos.

Durante a execução dos serviços, o parquinho permanecerá interditado para garantir a segurança dos usuários. A previsão é que as obras sejam concluídas até o fim da próxima semana.

