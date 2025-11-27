A Marcha para Jesus será realizada neste sábado (29), com concentração na Praça Presidente Antônio Carlos a partir das 9h. O deslocamento dos fiéis começa às 15h, e os bloqueios no trânsito têm início às 14h.

Durante o evento, o tráfego será interrompido temporariamente nas avenidas Presidente Itamar Franco, pista central da Barão do Rio Branco e Presidente Getúlio Vargas. A liberação das vias ocorrerá logo após a passagem do público.

O trajeto da marcha inclui: Praça Presidente Antônio Carlos, Avenida Presidente Itamar Franco, pista central da Avenida Barão do Rio Branco, Avenida Presidente Getúlio Vargas e retorno à Praça Presidente Antônio Carlos.

A partir das 14h30, linhas de ônibus que circulam pelo Centro vão operar com desvios até cerca de 18h. Confira as mudanças:

Linhas 700 e 100 (Zona Nordeste): Avenida Brasil, Viaduto Augusto Franco e Avenida Francisco Bernardino.

Linhas 100 e 200 (Zona Sul): pista lateral da Avenida Barão do Rio Branco, nos dois sentidos.

Linha 200 (Marumbi/Progresso/Santa Paula): Praça Agassis, Rua Antônio Lagrota, Avenida Brasil, Viaduto Augusto Franco e Francisco Bernardino.

Linhas 300: Avenida Francisco Bernardino, mergulhão da Barão do Rio Branco, Rua Marechal Setembrino de Carvalho e Avenida Brasil.

Linhas 400 (Santo Antônio e Nossa Senhora de Lourdes): Francisco Bernardino, mergulhão da Barão do Rio Branco, Marechal Setembrino de Carvalho e Avenida Brasil.

Linhas 400 (Linhares e Vitorino Braga): ponte da Benjamin Constant, Avenida Brasil, Viaduto Augusto Franco, Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fadel e Avenida Brasil.

Linhas 500 – rurais: Avenida Presidente Itamar Franco, Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases e pista lateral da Barão do Rio Branco.

Linhas 500 – demais: Itamar Franco, Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases e pista lateral da Barão do Rio Branco ou Avenida dos Andradas.

Linhas da Rio Branco: Rua Dr. Romualdo, pista lateral da Barão do Rio Branco, Rua Silva Jardim, Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases e pista lateral da Barão do Rio Branco.

Linhas 600: sentido Bairro/Centro pelo mergulhão da Barão do Rio Branco, Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Avenida Brasil, Viaduto Augusto Franco e Francisco Bernardino.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) acompanharão o percurso para organizar o fluxo viário e garantir a segurança.

