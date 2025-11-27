A poeta e professora doutora do IF Sudeste MG – campus Santos Dumont, Sarah Munck, lança nesta sexta-feira (28), às 18h30, no Forum da Cultura, o livro “Esquecemos os nomes dos pássaros”. A publicação foi viabilizada pelo Edital Murilão, do Programa Cultural Murilo Mendes (Funalfa), em parceria com a Provérbio Editora.

A obra reúne poemas que articulam memórias coletivas, resistências íntimas e reflexões sobre violência, guerra e desigualdade. O texto da quarta capa é assinado por Mírian Freitas, e o posfácio, por Gisela Maria Bester. O evento de lançamento é gratuito e inclui sessão de autógrafos e uma roda de conversa entre a autora, Mírian Freitas e Marcela Hallack.

Organizado em seções temáticas como “enxoval”, “extermínio” e “angelus novus”, o livro traz diálogos com figuras e obras como Anne Frank, Walter Benjamin, Heba Abu Nada, Federico García Lorca e Maria Teresa León. Segundo Munck, o objetivo é utilizar a poesia como instrumento de memória, crítica e acolhimento.

A autora afirma que o processo de criação foi intenso e marcado por meses de imersão. Para ela, “escrever é também um ato ético”, capaz de transformar vivências de dor em linguagem e denúncia.

Atendendo às exigências do edital, a obra conta com recursos de acessibilidade. Um QR code na capa direciona o leitor a uma pasta digital com audiodescrição, vídeos com interpretação em Libras e declamações feitas pela própria autora.