A Defesa Civil de Juiz de Fora apresentou os resultados de um estudo inédito que correlaciona índices de chuva e a ocorrência de deslizamentos no município. A pesquisa integra o livro “Indicadores de Risco de Desastres no Brasil”, lançado na quarta-feira (19).

O trabalho analisou dados de precipitação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e registros do Sistema de Informações da Defesa Civil (Sisdec) entre os períodos chuvosos de 2019 a 2022. No total, foram avaliadas 932 ocorrências de deslizamentos, permitindo a criação de indicadores sobre como a chuva afeta a estabilidade do solo.

Os resultados mostram que os deslizamentos estão principalmente associados a chuvas intensas em 24 horas ou ao acúmulo de precipitação em 96 horas, que aumenta a saturação do solo. O estudo identificou limiares críticos:

20 a 60 milímetros de chuva em 24 horas

80 a 150 milímetros acumulados em 96 horas

Esses valores servem para prever situações de risco com antecedência, definir áreas com maior potencial de deslizamento e embasar decisões preventivas.

Cerca de 30% das ocorrências no período analisado se concentraram na Região Leste da cidade, área marcada por relevo acidentado, urbanização crescente e episódios de chuva intensa. O levantamento também aponta que fatores geológicos e antrópicos — como infiltrações, lançamento irregular de água e ocupação de encostas — reduzem o volume necessário de chuva para provocar deslizamentos.

A inclusão do estudo na publicação nacional marca um avanço para Juiz de Fora, que passa a contar com indicadores técnicos para aprimorar políticas públicas, fortalecer o sistema de monitoramento e orientar a população durante o período chuvoso.

Chuva | Deslizamentos