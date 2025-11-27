A Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou, nessa quarta-feira, uma audiência pública para discutir o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 e o Plano Plurianual (PPA) que vai orientar as ações do município entre 2025 e 2029. O encontro reuniu vereadores, representantes do Executivo e cidadãos interessados no planejamento financeiro dos próximos anos.

De acordo com a Comissão de Finanças, o orçamento previsto para 2026 terá aumento em relação ao deste ano. Apesar disso, o montante destinado a investimentos obras e projetos estruturais permanece limitado. Segundo a comissão, o valor disponível gira em torno de R$ 180 milhões somando administração direta e indireta, o que, na avaliação dos parlamentares, é insuficiente para atender às demandas crescentes da cidade.

Com poucos recursos próprios para aplicar em grandes intervenções, os gestores defenderam a necessidade de buscar alternativas, como parcerias com os governos estadual e federal e a formalização de convênios e financiamentos.

Prioridades da população

A audiência também apresentou um balanço recente de consulta pública que apontou saúde, educação e segurança como áreas prioritárias na opinião dos moradores. A expectativa é que esses setores recebam atenção especial na construção do orçamento e do PPA, embora a limitação financeira ainda seja vista como obstáculo.

Um dos pontos mais debatidos foi a situação da JFPrev. Participantes da audiência chamaram atenção para o desequilíbrio financeiro da autarquia, que acumula dívida significativa e preocupa servidores e especialistas em relação à sustentabilidade das futuras aposentadorias.

Durante o encontro, representantes da sociedade civil cobraram mais clareza na apresentação dos números e defenderam discussões permanentes sobre o orçamento municipal. Para eles, a participação popular deve ser contínua e não restrita aos momentos de votação.

A proposta da LOA e o PPA seguem agora para análise das comissões e poderão receber emendas dos vereadores antes de serem submetidos à votação em plenário.

