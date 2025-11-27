A Farmácia Central da Secretaria de Saúde, na Avenida Itamar Franco, 982, no Centro de Juiz de Fora, realiza nesta sexta-feira (28) uma ação voltada à conscientização e ao cuidado com Diabetes Mellitus. O atendimento será das 14h às 16h.

A atividade contará com a presença da nutricionista Wanessa Aquino, do Departamento de Gestão de Demandas Especiais (DGDE), e de sua equipe de acadêmicos, que farão medidas antropométricas, como circunferência da cintura e índice de massa corporal (IMC). Esses indicadores auxiliam no controle da glicemia e no acompanhamento de comorbidades, como colesterol elevado, triglicerídeos e doenças cardiovasculares.

A programação inclui ainda orientações sobre alimentação saudável, distribuição de cartilhas, análise de rótulos e dicas de receitas, em parceria com os farmacêuticos da unidade.

Segundo a nutricionista Wanessa Aquino, “a nutrição transforma vidas, pois é um dos pilares do tratamento de pessoas com diabetes, aliada ao exercício físico, ao controle das taxas e à adesão à terapia medicamentosa. O indivíduo que adquire maior conhecimento nutricional faz escolhas mais inteligentes no dia a dia, garantindo mais saúde.”

Sobre a doença

O diabetes ocorre quando o corpo produz insulina de forma insuficiente ou não a absorve adequadamente. A glicose elevada no sangue pode causar complicações no coração, artérias, rins, nervos e visão, podendo levar à morte em casos graves. Conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 20 milhões de pessoas vivem com a doença no Brasil em 2025, o que representa aproximadamente 10,5% da população.