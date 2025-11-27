A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) iniciou, na última semana, uma nova etapa da implantação da rede tronco Pedra Bonita, entre as ruas Doutor Augusto Eckman e Abílio Gomes. A fase inclui a instalação de 1.922 metros de tubulação sub-adutora, com diâmetro de 300 milímetros, e 382 metros de redes de distribuição de água, de 200 milímetros, totalizando 2.304 metros de extensão. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até maio de 2026.

O projeto integra um conjunto de intervenções para ampliar a capacidade de abastecimento e aumentar a vazão de água nos bairros Jardim Natal, Francisco Bernardino, Encosta do Sol, Milho Branco, Fontesville e Pedra Bonita.

Segundo o chefe do Departamento de Controle de Obras (DCOB), Paulo Saldanha, interdições temporárias têm sido necessárias para a execução dos trabalhos. A Rua Doutor Augusto Eckman permanece totalmente fechada até o início de dezembro de 2025. Já a Rua Abílio Gomes segue com fechamento parcial, conforme o avanço da obra.