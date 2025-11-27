A Câmara Municipal realizará uma audiência pública na próxima segunda-feira (1º) para debater as propostas de empréstimos que a Prefeitura de Juiz de Fora pretende contratar para ampliar investimentos e viabilizar obras estruturais no município. A sessão será aberta à participação presencial e por mensagem, permitindo que moradores acompanhem de perto as discussões e apresentem questionamentos ou sugestões.

As propostas envolvem operações de crédito destinadas principalmente a áreas como infraestrutura, saneamento e urbanização. Durante o encontro, devem ser apresentados os valores previstos, as condições dos financiamentos e os projetos que poderão ser contemplados, estabelecendo maior transparência sobre o destino dos recursos.

O debate também deve abordar o impacto do endividamento nas contas públicas e a capacidade do município de assumir novos compromissos financeiros sem comprometer o equilíbrio fiscal. A expectativa é que a audiência ajude a avaliar se os benefícios esperados com os investimentos justificam os custos futuros para o orçamento.

Após o diálogo com a população, as propostas seguirão para análise dos vereadores, que poderão sugerir alterações antes da votação em plenário. A discussão deve continuar nas próximas semanas, já que as decisões influenciarão diretamente o planejamento financeiro e o ritmo de investimentos da cidade.