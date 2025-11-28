Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (28), 116 quilos de maconha na BR-040, na Zona Norte de Juiz de Fora. A droga estava em um veículo que vinha do interior de São Paulo.

Dois homens foram presos: H.M.M., de 29 anos, e I.C.A.S., de 44, ambos de Indaiatuba (SP). Eles admitiram transportar o entorpecente, mas não informaram o destino exato da entrega. Segundo relataram aos policiais, receberiam R$ 2 mil pelo serviço.

A ação foi realizada de forma integrada entre a PRF e o GAECO, resultando em prejuízo financeiro e operacional para a organização criminosa responsável pelo transporte. Além da droga, o veículo usado pelos suspeitos também foi apreendido.

O carregamento estava dividido em cinco fardos e 27 tabletes, encontrados no porta-malas e no interior do carro. A ocorrência, junto com os presos e o material apreendido, foi encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

