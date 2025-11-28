Um homem de 28 anos, foragido da operação Êxodo, foi preso na noite dessa quinta-feira (27) no bairro Bandeirantes, em Juiz de Fora. A captura foi realizada após ação conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Militar (PMMG).



De acordo com informações dos setores de inteligência da Delegacia Regional da PCMG e do 2º Batalhão da PMMG, o suspeito estava escondido em um condomínio da região. Após dias de monitoramento, as equipes localizaram o imóvel e efetuaram a prisão. No local, foram apreendidos maconha e uma balança de precisão.



A operação Êxodo, deflagrada no início de novembro, tem como objetivo desarticular uma célula de facção criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, agiotagem e tráfico de drogas, com atuação em Minas Gerais e no litoral do Rio de Janeiro. As investigações apontam que o grupo movimentou mais de R$ 30 milhões utilizando empresas de fachada e veículos clonados.



Com a nova prisão, chega a dez o número de investigados detidos desde o início da operação. As apurações continuam.