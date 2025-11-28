O Procon de Juiz de Fora divulgou um levantamento sobre a dinâmica de preços e o comportamento do mercado no período que antecede a Black Friday 2025. A pesquisa, realizada ao longo de sete semanas, monitorou 5.040 preços em marketplaces e identificou tendências que impactam diretamente o consumidor, especialmente neste ano, quando a data coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º salário.

Segundo o estudo, grandes varejistas adotaram a estratégia de estender as ofertas durante todo o mês, prática conhecida como Black November, em vez de concentrar descontos apenas na última sexta-feira de novembro.

Apesar da promessa de grandes promoções, os descontos reais foram modestos, variando entre 0,002% e 29,64%, conforme o fornecedor e a categoria. Em diversos casos, houve elevação expressiva dos preços na quinzena anterior à Black Friday, sobretudo em produtos de maior valor agregado, como smartphones e videogames.

No recorte por categoria, Telefonia registrou o maior volume de quedas, enquanto Eletrodomésticos apresentaram os principais aumentos. O setor de Videogames mostrou reduções quase homogêneas, seguidas de reajustes pontuais em alguns fornecedores.

A análise também avaliou as reclamações registradas no sistema Proconsumidor. Carrefour, Grupo Casas Bahia e Magazine Luiza continuam entre as empresas com maior volume de queixas relacionadas a eletrônicos e eletrodomésticos em 2024 e no acumulado de 2025. De janeiro a setembro, foram 2.810 reclamações sobre tecnologia e itens para o lar. Mais de 50% dos registros se concentram em três problemas: produto com defeito (407), cobrança indevida ou por serviço não contratado (350) e oferta não cumprida ou publicidade enganosa (264).

O Procon alerta para práticas conhecidas como “Black Fraude”, em que preços são aumentados antes da data para simular descontos, além do avanço de golpes virtuais nas compras online. Entre as orientações, estão: verificar a reputação das lojas, checar histórico de preços, desconfiar de promoções muito abaixo da média, confirmar links enviados por aplicativos de mensagens e priorizar formas de pagamento seguras, evitando PIX para vendedores desconhecidos.

A superintendente do órgão, Tainah Matarazzo, reforça que promoções exigem cautela. “Em muitos casos, produtos que aparentam ter caído de preço já haviam sofrido aumentos semanas antes. A promoção que realmente vale a pena é aquela que não compromete o orçamento e não leva ao endividamento”, afirma.

O Procon de Juiz de Fora realiza atendimento mediante agendamento para denúncias, orientações e registro de reclamações. Os telefones são 3690-7610 e 3690-7611; o WhatsApp é (32) 98463-2687. O atendimento presencial ocorre na Avenida Presidente Itamar Franco, 992.

Tags:

Black | Black Friday | Descontos | Friday | Preços | Procon