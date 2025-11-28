A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora informou que o Centro de Atenção à Saúde Mental (CASM) e o Centro de Convivência e Cultura Recriar (CCR) passaram a funcionar em novo endereço: Avenida Governador Valadares, 237, próximo à praça do bairro Manoel Honório.

Segundo a pasta, a mudança oferece estrutura exclusiva para as duas unidades, que antes dividiam o mesmo imóvel com a gestão do Departamento de Saúde Mental. A readequação amplia o espaço destinado às atividades específicas de cada equipe e melhora as condições de atendimento.

O novo prédio é mais amplo e arejado. No caso do CCR, as salas maiores permitem a realização de oficinas simultâneas, ampliando a variedade de práticas terapêuticas e de convivência, antes limitadas pelo espaço.

Como o CASM atende prioritariamente moradores da Zona Norte, a transferência também facilita o acesso dos usuários e reduz deslocamentos.

A Secretaria afirma que a nova sede representa um avanço na qualificação do serviço, oferecendo melhor acolhimento a usuários e profissionais e fortalecendo as ações de saúde mental no município.