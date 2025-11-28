Um cartório situado no Centro de Juiz de Fora foi temporariamente interditado após uma série de investigações apontarem possíveis irregularidades na prestação de serviços. A decisão determinou o afastamento do titular da unidade e de seus substitutos por cinco dias, enquanto a serventia passa por uma intervenção.

As apurações revelaram indícios de práticas inadequadas em diferentes atos notariais, incluindo inventários, doações, escrituras e especialmente a lavratura de testamentos. Em um dos casos que chamou a atenção das autoridades, o cartório teria cobrado mais de meio milhão de reais para a elaboração do testamento de um idoso, valor considerado muito acima do aceitável.

Além da suspeita de cobrança abusiva, levantamentos preliminares também apontaram falhas na condução de procedimentos internos e possíveis irregularidades relacionadas a taxas e tributos envolvidos em atos notariais. As denúncias somam dezenas de apontamentos feitos por usuários e por órgãos de controle.

Durante o período de interdição, uma nova gestora foi designada para garantir a continuidade dos serviços essenciais e revisar os processos adotados pela antiga administração. A intervenção busca restabelecer a regularidade da serventia e assegurar que a população tenha acesso a serviços seguros e dentro da legislação.

As apurações seguem em andamento, e outras medidas poderão ser adotadas conforme o avanço da investigação.

